Выдало волнение: в Днепре патрульные случайно поймали "закладчика" с полным рюкзаком наркотиков

В Днепре патрульные задержали 19-летнего парня, у которого в рюкзаке было 602 свертка с наркотиками.

Как сообщил в Facebook заместитель начальника департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий, в 5 часов утра патрульные заметили на безлюдной улице молодого человека с рюкзаком.

Копы парня остановили, начали разговор. Но он так разволновался, что даже замер на месте. Его подозрительное поведение и явное беспокойство побудило инспекторов провести поверхностную проверку.

Парень испугался и сразу же признался, что в рюкзаке у него пакет с наркотическими веществами. Содержимое пакета, 602 свертка, должно было разойтись по «закладках». Вероятно, парень решил, что ранний час — это лучшее время и его никто не побеспокоит.

«Делец» предлагал полицейским 100 тысяч гривен, чтобы те отпустили его.

Сейчас с парнем работают следователи, его доставили в отделение полиции для выяснения обстоятельств происшествия.

«Сегодня, благодаря профессиональной работе наших патрульных, еще одному нарушителю закона не удалось реализовать задуманное. За свои действия он будет отвечать в суде», — отметил Билошицкий.

Ранее «ФАКТЫ» писали о том, что полицейские под Киевом обнаружили особняк, в котором выращивали элитные сорта конопли. А в Чернигове ликвидировали мощную нарколабораторию по изготовлению так называемых «дизайнерских наркотиков» и амфетамина. Также ликвидированы два интернет-магазина по продаже наркотиков.

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