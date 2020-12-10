«Судья отпустил задержанных под домашний арест, хотя несколько лет назад их обвиняли в убийстве»

Винницкие правоохранители, арестовавшие недавно братьев-рецидивистов, которые подрывали банкоматы, задержали после крупной кражи троих жителей Донецкой области. Раньше двоих из них — родных братьев — обвиняли еще и в нескольких резонансных убийствах… В начале октября налетчики обокрали частный дом в поселке под Винницей.

«Когда злоумышленников в наручниках привезли в Винницу, начались «чудеса»

— 12 октября в понедельник вечером я выехал из дома отвезти младшего сына на тренировку, — рассказывает «ФАКТАМ» предприниматель Александр. — Жена была со мной, хотя обычно не ездила. Может, что-то чувствовала. Только приехали, как мне одно за другим стали приходить sms-сообщения: у вас разбито окно на первом этаже, открыта дверь, в комнате движение… Мой дом оборудован охранной сигнализацией, датчиками движения. Я сразу понял, что к нам забрались воры. Позвонил дочери и зятю, которые живут по соседству, попросил посмотреть, что у нас происходит.

Зять увидел в темных окнах моего дома блеклый свет фонариков. Он достал из своей машины пистолет и несколько раз выстрелил в воздух. В дом не заходил. Ведь не знал, сколько нападавших. А вдруг они вооружены. Прибыла и полиция охраны. Нападавшие всего за четыре минуты украли золотые и серебряные украшения. Потом закоулками убежали к трассе, где их уже ждал микроавтобус…

Позже соседи рассказывали, что накануне ограбления подозрительные личности прохаживались возле моего дома. Камеры видеонаблюдения четко зафиксировали незнакомцев и их белый микроавтобус с крадеными, как потом оказалось, номерами. Я уверен, что меня ограбили по наводке. Ведь жители Донецкой области вряд ли стали бы приезжать за 600 километров, чтобы напасть на первый попавшийся дом… Кстати, в нашем поселке и раньше часто случались кражи. Недавно обокрали моего соседа…

Оперативники уголовного розыска областной и районной полиции несколько суток искали налетчиков. Те снимали в Виннице квартиру, а после преступления скрылись в Хмельницком.

Через четыре дня, в пятницу утром, вместе с бойцами полицейского спецназа «КОРД» оперативники задержали всю троицу возле подъезда многоэтажки. Злоумышленники как раз готовились к очередному ограблению. Даже приготовили на свой микроавтобус новые краденые номера.

В отделе коммуникаций полиции Винницкой области после задержания сообщили: «В микроавтобусе Volkswagen Transporter у подозреваемых изъяли украденные украшения, отмычки, перчатки, рации, шокеры, оружие и другие доказательства преступной деятельности. Все они жители Мариуполя в возрасте от 28 до 33 лет. Двое из них родные братья. Все ранее судимы за кражи. Полиция проверяет их на причастность к аналогичным преступлениям, совершенным в Винницкой области и других регионах Украины».

— Мы были потрясены, узнав о прошлом троицы. Ведь раньше их обвиняли во многих преступлениях, в том числе в убийствах. Но их записали в «политических узников режима Януковича» и отпустили, — возмущается Александр. — Когда задержанных в наручниках привезли в Винницу, начались «чудеса».

Во время следственных действий оперативники и следователи изъяли телефоны задержанных как вещдоки. Но на заседание суда подозреваемые пришли уже с новенькими мобильниками! 19 октября судья отпустил троицу под домашний арест. И даже не назначил залог. Интересно, что накануне заседания они оставили свои вещи в местном кафе. А после решения судьи забрали вещи и быстро уехали в Мариуполь. Выходит, все уже знали?

Мы шокированы таким решением Фемиды. Теперь моя семья живет как на иголках… Сын до сих пор даже днем боится оставаться дома один. Вдруг бандиты будут нам мстить?

Я разговаривал с мариупольскими оперативниками. Они хорошо осведомлены о деяниях этих людей и не понимают, как их могли отпустить на свободу… Где гарантия, что за сотни километров от Винницы эти трое не обворуют квартиру, не убьют, не ограбят людей? Кто будет в Мариуполе регулярно проверять, соблюдают ли они условия домашнего ареста? Вдруг убегут в «ДНР» или в Россию? Кто их там будет искать? Знаю, что следователь требовал, чтобы подозреваемые явились на допрос в Винницу, но те заявили, мол, кто-то у них там болен коронавирусом… Вот вам первый тревожный звонок.

Я слышал, что цена свободы каждого из задержанных — три тысячи долларов. Все может быть, учитывая подробности резонансного дела. Кто же их покровители? Сейчас наш адвокат готовит запросы и жалобы в Генпрокуратуру и ГБР по этому решению городского суда.

В областной полиции неожиданный поворот в резонансном деле комментируют очень скупо и неохотно.

— Следователь ходатайствовал в суде о взятии подозреваемых под стражу без внесения денежного залога. Но судья назначил им меру пресечения в виде домашнего ареста. Сейчас следствие по факту кражи продолжается. Назначен ряд экспертиз, — коротко сообщила «ФАКТАМ» заместитель начальника отдела коммуникаций полиции Виннитчины Ирина Добровольская.

В пресс-службе Винницкого городского суда ситуацию отказались комментировать. В областной прокуратуре тоже были немногословны — подавать апелляцию на решение судьи не будут.

«Коммерсантов подрезали, столкнули в кювет, но, увидев, что они еще живы, расстреляли из дробовика»

По информации сайта PRO-TEST, подозреваемых братьев и их отца ранее обвиняли в целом ряде резонансных преступлений в Великоновоселовском районе Донецкой области. Среди них и три убийства — местного предпринимателя, его гражданской жены и фермера.

— Вечером предприниматель вместе с супругой находились в принадлежащем им кафе, — сообщается на сайте PRO-TEST. — Рядом остановилась иномарка «КІА», и несколько мужчин подсели к паре. После короткого разговора хозяева заведения поспешно уехали. Вслед за ними и гости. «КІА» легко догнала «Таврию» коммерсантов. Супругов подрезали, столкнули в кювет, и, увидев, что они еще живы, хладнокровно расстреляли из дробовика. «КІА» сожгли недалеко от места преступления. Первое подозрение пало на владельца авто — мелкого фермера и друга семьи предпринимателя. Но он тоже оказался жертвой убийц. Ему назначили встречу, вывезли в посадку, задушили, а тело закопали в поле. После чего забрали его машину…

Мотивом убийства супругов была исключительно месть: «Когда-то кто-то кого-то обидел, кто-то давал деньги, ему отдали не в полном объеме». На месте преступления не пропали ни ценные вещи, ни деньги — все осталось.

Как сообщает издание, «подозреваемые были четко проинструктированы, как себя вести. Даже когда изъяли вещественные доказательства, они говорили одно: доказывайте».

23 сентября 2011 года Волновахский районный суд приговорил главу семейства и его старшего сына к пожизненному заключению с конфискацией имущества, а младшего сына — к 13 годам лишения свободы. Но те обжаловали приговор. Судебные разбирательства продолжались и после Революции достоинства. 15 декабря 2014 года на очередное судебное заседание по делу семейства в Приморский суд Мариуполя прибыл настоящий депутатский десант и бойцы батальона «Святая Мария». Вот как описал ситуацию мариупольский новостной сайт 0629:

«Мы были вместе с общественными активистами. Они возмущены тем, что за решеткой сидят невиновные люди, а на самом заседании нет даже представителя прокуратуры», — объяснил общественный деятель, боец батальона «Святая Мария» Дмитрий Корчинский. А народный депутат, экс-комбат «Святой Марии» Дмитрий Линько, который тоже присутствовал в суде, заявил: «Это дело сфабриковано правоохранителями, которые работали при режиме Януковича. На сегодняшний день они все работают в „ДНР“, а люди четыре года сидят в СИЗО».

К тому же, по словам Линько, на заседании не было стороны обвинения, а это является нарушением. В зале суда присутствовал и нардеп от Радикальной партии Игорь Мосийчук: «Мы берем на поруки дело семьи. Мы считаем, что дело сфабриковано и имеет политический подтекст. Был приглашен прокурор на дополнительное рассмотрение материалов дела». Также были приглашены члены киевской комиссии по делам политзаключенных".

«На следующий день судья ушел на больничный с легкими телесными повреждениями, — пишет сайт dnews.dn.ua. — Защита и родственники подсудимых настаивали на фальсификации дела, а обвинение — на их виновности. В 2018 году братья, а также их отец были оправданы. Но позже в пресс-службе прокуратуры Донецкой области сообщили, что «Верховным судом по кассационным жалобам прокуратуры отменено решение Донецкого апелляционного суда, которым оставлен без изменений оправдательный приговор Орджоникидзевского районного суда Мариуполя…»

Суды первой и второй инстанций пришли к выводу о непричастности мужчин к совершению особо тяжких преступлений. Однако Верховный суд с ними не согласился и указал последним на то, что не все доказательства, предоставленные стороной обвинения, были надлежаще оценены. В результате Верховный суд отменил эти решения как необоснованные. По решению кассационной инстанции по делу назначено новое апелляционное рассмотрение.

«ФАКТЫ» обратились в пресс-службу прокуратуры Донецкой области с просьбой прокомментировать ситуацию. Однако нам не дали никакого официального ответа.

Тем временем адвокат подозреваемых по делу о краже в Виннице заверил «ФАКТЫ», что никаких подводных течений в деле его подзащитных нет:

— Мои подзащитные не отрицали свою причастность к совершению преступления во время избрания им меры пресечения. Сейчас следствие в Винницкой области продолжается. Если суд признает их виновными в краже, они понесут заслуженное наказание. Они не уклоняются от суда и следствия. Относительно преступлений прошлых лет, которые приписывают этим гражданам, я ничего не могу сказать. Этими делами я никогда не занимался и сейчас тоже не занимаюсь.

А потерпевший винницкий предприниматель все еще верит в справедливость…

Тем временем Винницкий апелляционный суд приговорил к пожизненному заключению троих рецидивистов, которые осенью 2015 года убили и ограбили винницкого таксиста ради его машины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о ЧП в Запорожье, где вооруженные пистолетом подростки пытались ограбить сразу три магазина.

На фото в заголовке: Оперативники вместе с бойцами полицейского спецназа «КОРД» задержали злоумышленников возле подъезда многоэтажки, где они готовились к очередному ограблению. Фото предоставлено отделом коммуникаций полиции Винницкой области

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