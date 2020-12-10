В Мариуполе мужчина захватил заложников в банке: полиция рассказала подробности спецоперации

В четверг, 10 декабря, в Левобережном районе Мариуполя агрессивно настроенный мужчина захватил трех женщин в заложники и угрожал взорвать банк.



В Донецком областном главке полиции сообщили, что злоумышленник зашел в отделение банка с коробкой с проводами, в которой, по его словам, находилось взрывное устройство. Мужчина закрыл трех сотрудниц банка в комнате и угрожал взорвать всех, если не будут выполнены его требования.

Нападающий требовал позвать начальника полиции города, спецподразделение КОРД и журналистов.



Полицейские, спасатели и другие экстренные службы прибыли на место ЧП в течение пяти минут.



В ходе переговоров полицейские предложили обменять женщин на себя. Однако захватчик не согласился и вел себя агрессивно. Он выдвинул новые требования: позвонить в Торецк, где он жил раньше.

Полицейские приняли решение задерживать его.



В результате операции заложниц освободили, а нападавший был обезврежен и задержан. Им оказался 30-летний житель города Торецка. Коробку проверили взрывотехники: опасных предметов не нашли



Задержанному инкриминируют статью Уголовного кодекса Украины «Захват заложников».

Напомним, летом в Луцке вооруженный мужчина взял в заложники пассажиров автобуса. Тогда спецназ тоже обезвредил террориста и освободил заложников.











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