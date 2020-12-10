В Ровно таксисты устроили расправу над отказавшимся платить пассажиром

Группа таксистов избила в Ровно пассажира, который отказался платить за проезд. Об этом сообщает «Суспільне».

Один из пассажиров такси наездил по городу на сумму более тысячи гривен и не стал платить. Тогда водитель позвал на помощь коллег, и около десяти таксистов устроили самосуд над «зайцем».

«Прибыв по указанному адресу, патрульные обнаружили, что у избитого были признаки сильного алкогольного опьянения. Он не мог внятно объяснить, что именно произошло, путался в своих словах и сообщил, что неизвестные лица нанесли ему телесные повреждения», — заявила инспектор патрульной полиции Наталья Воевода.

По ее словам, перед этим инцидентом мужчина отказался оплатить счет в одном из кафе на сумму более тысячи грн.

«Таксист также написал заявление и объяснения. В заявлении он указал, что пассажир должен ему тысячу гривен», — сказала Наталья Воевода.

В Instagram «Типичное Ровно» размещено видео инцидента.

В комментариях мнениях пользователей разделились. Некоторые считают, что мужчина получил по заслугам, а другие осуждают избиение.

Ранее на видео попало, как группа подростков избивает женщину-таксиста.

Фото: скриншот видео

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