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Происшествия

Воры лишили нардепа из «Слуги народа» 100 тысяч гривен

20:16 10 декабря 2020
Николай Задорожный

В четверг, 10 декабря, в Борисполе Киевской области у народного депутата из парламентской фракции «Слуга народа» Николая Задорожного украли 100 тысяч гривен. Об этом сообщает OBOZREVATEL.

Как проинформировали издание источники в правоохранительных органах, нардеп лишился документов и наличных денег. Из заявления пострадавшего, поданного в полицию, следует, что неизвестный злоумышленник разбил окно его автомобиля Mitsubishi и похитил из салона сумку с личными документами и наличностью в сумме 100 тысяч гривен.

Николай Задорожный ранее работал в инвент-агентстве студии «Квартал 95», а также был шоуменом, организатором и ведущим праздничных мероприятий.

Напомним, жертвой автомобильных воров в Киеве стал нардеп от «Слуги народа» Игорь Васильев.

Фото: Facebook Николая Задорожного

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