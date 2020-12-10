28.05 / 28.27 33.76 / 34.19
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Руководитель порта «Черноморск» погорел на взятке в четверть миллиона долларов

20:33 10 декабря 2020
Руководитель порта «Черноморск» погорел на взятке в четверть миллиона долларов

В четверг, 10 декабря, при получении взятки в 250 тысяч долларов задержаны руководитель морского торгового порта «Черноморск» (под Одессой) и его посредник.

По данным детективов НАБУ, руководитель крупнейшего порта в Украине и одного из крупнейших в Европе требовал эту сумму за согласование плана санации обанкротившейся частной компании, в комитете кредиторов которой государственное предприятие (порт) имело большинство голосов.

«Дело о банкротстве предприятия-должника рассматривается в одном из хозяйственных судов. Одобрение плана санации при условии утверждения его судом предоставило бы возможность компании-инвестору, у представителя которой требовали неправомерную выгоду, восстановить хозяйственную деятельность на территории порта.

Поэтому, когда руководитель порта почувствовал серьезность намерений одного из инвесторов, потребовал от него плату за «лояльность», оценив ее в 250 тысяч долларов", — сообщили в НАБУ.

Руководитель порта действовал при посредничестве представителя другого кредитора частной компании, который получил взятку для ее дальнейшей передачи.

Сейчас указанные лица задержаны в порядке ст. 208 УПК Украины. Решается вопрос о сообщении им о подозрении и избрание меры пресечения.

Следственные действия продолжаются. Устанавливается причастность других лиц к совершению преступления.

Напомним, исполняющим обязанности директора порта является Александр Попов, однако в ноябре его отстранили от должности на время проверки финансово-хозяйственной деятельности. Потому обязанности директора предприятия исполняет начальник специализированного паромного комплекса порта Игорь Шевченко.

Ранее на взятке попался президент Национальной академии аграрных наук Украины в Киеве. Кроме того, правоохранители пресекли попытку подкупа главы Фонда госимущества Украины.

103

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
На концерте

«Я не буду седой»: Олег Винник показал видео с женой

Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Юлия Санина

«Это лицемерно»: Санина объяснила, почему не приняла кубок «Танців з зірками» от Санты

Энтони Джошуа и Кубрат Пулев

Джошуа — Пулев: где смотреть бой за четыре чемпионских пояса в супертяжелом весе

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер