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Происшествия

Названо число пострадавших из-за гололеда в Киеве

11:06 11 декабря 2020
Машины скорой помощи

Ледяной дождь, прошедший накануне в Киеве, и последующее обледенение дорог повлекли за собой всплеск травматизма в столице.

Как сообщила «Украинской правде» руководитель пресс-службы Департамента здравоохранения КГГА Наталья Вишневская, 10 декабря травмы из-за гололеда получили 163 человека.

«По состоянию на утро 11 декабря статистики еще нет, но за минувшие сутки травмированы 150 взрослых и 13 детей. Часть из них госпитализирована», — отметила Наталья Вишневская и добавила, что это — первый случай массовых обращений в травмпункты с начала холодов. Ранее, по ее словам, из-за погодных условий получение травм в столице не фиксировалось.

Ранее в сеть попали кадры с Андреевского спуска, где девочка безуспешно пыталась преодолеть обледеневший участок и постоянно падала.

Фото «Киева Оперативного» — территория возле травмопункта на Мостицкой в Киеве.

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