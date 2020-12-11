Мужчина устроил самосожжение в Крыму

В крымском поселке Ай-Дани мужчина во время ссоры с женой поджег себя в автомобиле и погиб.

Как сообщает Telegram-канал Mash, водитель микроавтобуса поругался с супругой, облил себя бензином и поджег.



Женщина успела выпрыгнуть. Сам муж погиб в огне.

Напомним, несколько дней назад в центре Киева на Крещатике мужчина облил себя бензином и поджег. Со 100 процентами ожогов тела он был госпитализирован в больницу.



Ранее в центре Санкт-Петербурга на Лиговском проспекте также произошла попытка самосожжения. Ее совершил мужчина с плакатом на груди.



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