27.99 / 28.22 33.77 / 34.21
Киев: -2
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Мужчина устроил самосожжение в Крыму

11:33 11 декабря 2020
горящая машина

В крымском поселке Ай-Дани мужчина во время ссоры с женой поджег себя в автомобиле и погиб.

Как сообщает Telegram-канал Mash, водитель микроавтобуса поругался с супругой, облил себя бензином и поджег.

Женщина успела выпрыгнуть. Сам муж погиб в огне.



Напомним, несколько дней назад в центре Киева на Крещатике мужчина облил себя бензином и поджег. Со 100 процентами ожогов тела он был госпитализирован в больницу.

Ранее в центре Санкт-Петербурга на Лиговском проспекте также произошла попытка самосожжения. Ее совершил мужчина с плакатом на груди.

137

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник и Таюне

«Очень красивая!» Жена Олега Винника в обтягивающей одежде впечатлила фанов

Евгений Кошевой

"Терпение теряется": Евгений Кошевой жестко высказался о людях

На концерте

«Я не буду седой»: Олег Винник показал видео с женой

Лед

На заледеневшем Андреевском спуске разыгралась трагикомедия с прохожим

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер