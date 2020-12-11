Обыск во «дворце» экс-главы Одесского облсовета проводили в бахилах

Правоохранители разоблачили коррупционную схему по незаконному использованию земель Национальной академии аграрных наук (НААН), президент которой накануне попался на взятке в Киеве. В схеме, организованной, по данным СБУ, одним из бывших руководителей Одесского областного совета, были задействованы предприятия, расположенные в России.

В пятницу, 11 декабря, правоохранители приоткрыли детали спецоперации. Накануне, 10 декабря, в Одессе следователи регионального главка ГФС при силовой поддержке сотрудников управления СБУ в Одесской области провели 10 санкционированных обысков — по месту жительства организаторов схемы, в офисах и помещениях с юридическими и фактическими адресами предприятий Одесской государственной опытной станции НААН.

«Следственные действия проводились в рамках уголовного производства по факту завладения землями, урожаем и другим имуществом госпредприятий Национальной академии аграрных наук, расположенных на территории Одесской области», — прокомментировали в областной прокуратуре, под процессуальным руководством которой проводится расследование.

Об обыске в своем доме сообщил на личной странице в Facebook бывший руководитель Одесского областного совета, исполнявший также обязанности губернатора, Сергей Паращенко, депутат облсовета нынешнего созыва: «У нас обыски)) СБУ убеждает любить Зелёную команду и все их «покращення».

В социальных сетях прокомментировали, что обыски проводятся в роскошном особняке Паращенко, расположенном в курортной зоне — на Французском бульваре, над Одесским заливом.

«Внутреннее убранство домостроения и его внешний вид напоминают дворец, и сотрудники СБУ, которые осуществляют следственные мероприятия, ходят по дому в бахилах», — написали, в частности, в соцсетях. (Факт о бахилах, надетых сотрудником СБУ, подтверждает и оперативный фотоснимок).

Как дополнили в СБУ, во время обысков изъяли черновую документацию, уставные документы предприятий, в том числе расположенных на территории Российской Федерации, и списки пайщиков земельных участков.

«Установлено, что организация и функционирование теневой схемы стали возможны из-за нецелевого использования земельных участков Одесской государственной опытной станции НААН. Используя ряд подконтрольных частных фирм, сговорившись с руководителями госпредприятий, создатели „схемы“ значительно занижали объемы выращенной сельхозпродукции, которые отражались в официальных документах госпредприятий», — подчеркнули в прокуратуре.

Отмечается, что при занижении показателей, ссылались, например, на неурожай. В то же время фактически собранный урожай фигуранты продавали по рыночной цене от имени частных подконтрольных предприятий или же вообще за наличные — без отражения в отчетности и уплаты налогов. Также злоумышленники незаконно использовали в «работе» фирм, задействованных в схеме, удобрения, топливо и т. д. , закупленное госпредприятиями для своих нужд.

В результате подобных сделок предприятия Национальной академии аграрных наук стали убыточными, находятся в стадии банкротства. В то же время прибыль от использования высоколиквидных земель не поступает в государственный бюджет, не уплачиваются соответствующие налоги. Нанесенный государству ущерб исчисляется десятками миллионов гривен.

Как сообщили в региональном управлении СБУ, оперативники установили, что организатором противоправной деятельности является один из бывших руководителей Одесского облсовета.

«Используя две подконтрольные коммерческие структуры, он в сговоре с руководителями ряда госпредприятий „способствовал“ оформлению заведомо невыгодных условий на выращивание сельхозпродукции на землях НААН. Кроме того, объемы урожая искусственно занижали, по условиям договоров его 80 процентов переходило в собственность коммерсантов», — уточнили в управлении.

Досудебное расследование продолжается, в частности, следственные действия проводятся статье об уклонении от уплаты налогов (ч. 3. ст. 212) и о присвоении, растрате имущества или завладении им путем злоупотребления служебным положением (ч. 5 ст. 191) Уголовного кодекса Украины.

В сети продолжается бурное обсуждение обысков «в чудо-дворце на Французском бульваре, который является практически копией Одесского театра оперы и балета».

Указывается, что «площадь этого особняка превышает 2000 квадратных метров, а в подвале — паркинг на 10 машиномест. К слову, автомобили в семье Паращенко, по-видимому, очень любят. Имеется там LEXUS LX 570 и Porshe, другие авто. Сам чиновник ездит на Rolls-Royce в сопровождении охраны, а для жены решил купить Bentley Bentayga…»

Также пишут, что в 2005 году Паращенко окончил Национальную академию внутренних дел Украины по специальности «правоведение».

«Очевидно, с тем, чтобы грамотно уходить от уголовной ответственности», — отмечают пользователи соцсетей.

Стало известно, что 48-летнему Паращенко принадлежит еще один особняк, площадью 920 квадратных метров, там же, на Французском бульваре, совсем недалеко от упомянутого дворца.

Второй особняк в Одессе

Кроме этого, у семьи есть дом площадью 259 квадратных метров в Виноградовке Арцизского района и квартира площадью 158 «квадратов». Между прочим, есть еще и квартира в столице Австрии — Вене.

Квартира в Вене

Паращенко — крупный агробизнесмен, владеет более 30 га земли в Одесской, Житомирской и Винницкой областях. (Согласно данным, указанным в декларации за 2018 год, семья Паращенко владеет 42 325 кв. м земли.)

В 2010 году Сергей Паращенко был избран в Одесский областной совет от Партии регионов, до этого дважды избирался в Арцизский районный совет. В 2015 году был избран в Одесский областной совет от БПП «Солидарность», возглавлял там фракцию БПП.

На выборах 2020 года прошел облсовет от партии «За майбутнє».

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в здании президиума НААН в Киеве обнаружили тайник с гранатометами, автоматами и десятками гранат.

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