27.95 / 28.19 33.74 / 34.15
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Под Киевом обстреляли полицейских

17:49 11 декабря 2020
Полицейский

В Белоцерковском районе Киевской области нарушители правил дорожного движения открыли стрельбу по остановившим их патрульным. Об этом полиция Киевской области сообщает в своем Facebook.

В поселке Терезино экипаж патрульной полиции остановил авто — его водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время составления админпротокола подъехали три автомобиля с товарищами правонарушителя. Они попытались избить правоохранителя, а затем скрылись.

В ходе розыска полицейские обнаружили одну из машин. Но ее водитель отказался остановиться, затем заехал во двор в селе Озерная, где один из пассажиров стал угрожать правоохранителям оружием и выстрелил в них.

Спецподразделение КОРД задержало злоумышленников — трое мужчин оказались местными жителями. При обысках у них нашли оружие и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что под Киевом организатор преступной группы ранил двоих полицейских.

490

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Олег Винник и Таюне

«Очень красивая!» Жена Олега Винника в обтягивающей одежде впечатлила фанов

Юрий Бутусов

Бутусов назвал российского шпиона в окружении Зеленского

Лорак и Васильев

«Ничего себе!» Ани Лорак удивилась судьбе своего платья

Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер