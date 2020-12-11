Под Киевом обстреляли полицейских

В Белоцерковском районе Киевской области нарушители правил дорожного движения открыли стрельбу по остановившим их патрульным. Об этом полиция Киевской области сообщает в своем Facebook.

В поселке Терезино экипаж патрульной полиции остановил авто — его водитель находился в состоянии алкогольного опьянения. Во время составления админпротокола подъехали три автомобиля с товарищами правонарушителя. Они попытались избить правоохранителя, а затем скрылись.

В ходе розыска полицейские обнаружили одну из машин. Но ее водитель отказался остановиться, затем заехал во двор в селе Озерная, где один из пассажиров стал угрожать правоохранителям оружием и выстрелил в них.

Спецподразделение КОРД задержало злоумышленников — трое мужчин оказались местными жителями. При обысках у них нашли оружие и боеприпасы.

Ранее сообщалось, что под Киевом организатор преступной группы ранил двоих полицейских.

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