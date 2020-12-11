Пытал и избивал ребенка: отчима 5-летнего мальчика отправили в СИЗО

В одно из медицинских учреждений Одессы доставили мальчика, на теле которого врачи обнаружили многочисленные следы побоев. Об этом они сообщили в полицию.

Правоохранители выяснили, что 27-летняя женщина вместе со своими двумя детьми — восьмилетней дочерью и пятилетним сыном, стала совместно проживать с 37-летним мужчиной.

Как сообщили «ФАКТАМ» в полиции, в течение месяца совместного проживания так называемый отчим неоднократно избивал пятилетнего мальчика и всячески над ним издевался: не позволял спать, заставлял биться головой о стену.

«Он заставлял мальчика по ночам стоять в углу, бил его ремнем, наносил удары ногами в область паха, подбрасывал ребенка и бросал на пол, в результате чего тот получил многочисленные травмы и сотрясение головного мозга. Все это происходило на глазах у матери ребенка и его старшей сестренки», — рассказали в полиции.

Более того, избранником женщины оказался ранее судимый уроженец Луганской области.

Мать ребенка противостоять мужу боялась, потому что сама систематически страдала от его жестокости.

Тревогу забила бабушка, когда увидела на теле внука множественные синяки. Однако опытный в подобных делах отчим категорически отрицал свою причастность к побоям и истязаниям. Он прикрывался тем, что якобы стремился научить мальчика, страдающего дефектом речи, правильно произносить слова.

Чтобы доказать виновность злоумышленника, правоохранителям понадобилось несколько месяцев. В частности, для проведения соответствующих экспертиз — судебно-медицинских, психолого-психиатрических и комиссионных.

Злоумышленнику, который ранее уже был судим за преступления против собственности, жизни и здоровья человека, сообщено о подозрении по статье «Пытки» (ч. 1 и 2 ст. 127) Уголовного кодекса Украины.

Рассмотрев ходатайство правоохранителей, следственный судья удовлетворил его, избрав горе-отчиму меру пресечения в виде содержания под стражей. Ему грозит наказание до 10 лет лишения свободы.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали, что в Херсонской области в тюрьму отправили отчима-садиста, который избивал 2-месячного младенца.

А в Днепропетровской области отчим издевался над двухлетним ребенком на глазах у матери. Мальчик умер от побоев.

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