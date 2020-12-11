Сядет реально: организатору "референдума" за "ДНР" в Краматорске отменили условный срок

В Краматорске пересмотрели приговор одному из организаторов «референдума» за «ДНР». Как сообщила прокуратура Донецкой области, в 2014 году подсудимый был заместителем главы участковой избирательной комиссии и вместе со своим начальником организовал в Краматорске незаконное «голосование».

Суд над организатором «референдума» состоялся лишь в 2020 году. В сентябре мужчину осудили в Славянске и признали виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины. Приговор по каким-то причинам был очень мягким: гражданин отделался условным сроком.

После того, как вмешалась областная прокуратура, приговор был пересмотрен. Мужчина получил не условные, а реальные пять лет лишения свободы.

Напомним, ранее условный срок получил организатор незаконного «референдума» в Великой Новоселке Донецкой области. Бывший депутат поселкового совета пошел на сделку со следствием, а потому приговор был нестрогим.

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