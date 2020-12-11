27.95 / 28.19 33.74 / 34.15
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Сядет реально: организатору "референдума" за "ДНР" в Краматорске отменили условный срок

22:01 11 декабря 2020
бюллетень

В Краматорске пересмотрели приговор одному из организаторов «референдума» за «ДНР». Как сообщила прокуратура Донецкой области, в 2014 году подсудимый был заместителем главы участковой избирательной комиссии и вместе со своим начальником организовал в Краматорске незаконное «голосование».

Суд над организатором «референдума» состоялся лишь в 2020 году. В сентябре мужчину осудили в Славянске и признали виновным в посягательстве на территориальную целостность Украины. Приговор по каким-то причинам был очень мягким: гражданин отделался условным сроком.

После того, как вмешалась областная прокуратура, приговор был пересмотрен. Мужчина получил не условные, а реальные пять лет лишения свободы.

Напомним, ранее условный срок получил организатор незаконного «референдума» в Великой Новоселке Донецкой области. Бывший депутат поселкового совета пошел на сделку со следствием, а потому приговор был нестрогим.

80

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Лорак и Васильев

«Ничего себе!» Ани Лорак удивилась судьбе своего платья

Кейт Миддлтон и принц Уильям с детьми

Трое детей Кейт Миддлтон и принца Уильяма впервые прошлись по красной ковровой дорожке — фото и видео

Олег Винник и Таюне

«Очень красивая!» Жена Олега Винника в обтягивающей одежде впечатлила фанов

Зеленский и родители

Наклейка на духовке у родителей Зеленского взбесила журналиста

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер