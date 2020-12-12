27.94 / 28.19 33.71 / 34.15
Киев: -3
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Попытка не удалась: в Киеве хулиган намеревался повторно повалить ханукию

9:34 12 декабря 2020
Ханукия

В Киеве вандал Андрей Рачок пытался повторно повалить ханукию на Контрактовой площади, но она была приварена. Об этом говорится в сообщении Объединенной еврейской общины Украины в Telegram.

«Житель Киева Андрей Рачок сообщил, что таким способом показывает пример „каким способом нужно вести себя с чужаками, которые занимаются узурпацией власти, оккупации территорий, геноцидом“», — сообщили в организации.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!

Видеозапись первой попытки повалить ханукию правонарушитель опубликовал в Facebook 10 декабря. Спустя несколько часов он опубликовал Извлечение из ЕРДР с информацией о том, что против него открыто уголовное дело по ч. 1 статьи 296 УК Украины (Хулиганство).

11 декабря около 11:30 Андрей Рачок предпринял ещё одну попытку перевернуть ханукию, однако, на этот раз она оказалась приварена к плитке.

Как писали «ФАКТЫ», вечером 10 декабря начался еврейский праздник Ханука, который еще называют праздником Огней. Длится праздник восемь дней и закончится в этом году вечером 18 декабря.

581

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
мишина

Решение Ксении и неожиданный финал: самые яркие моменты восьмого выпуска «Холостячки»

повалий

"Как зомби": известная украинская певица расстроила поклонников своим внешним видом

тина кароль

Тину Кароль раскритиковали за "странные формы"

Валентин Гафт

Умер Валентин Гафт

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер