Попытка не удалась: в Киеве хулиган намеревался повторно повалить ханукию

В Киеве вандал Андрей Рачок пытался повторно повалить ханукию на Контрактовой площади, но она была приварена. Об этом говорится в сообщении Объединенной еврейской общины Украины в Telegram.

«Житель Киева Андрей Рачок сообщил, что таким способом показывает пример „каким способом нужно вести себя с чужаками, которые занимаются узурпацией власти, оккупации территорий, геноцидом“», — сообщили в организации.

Осторожно! Видео содержит ненормативную лексику!

Видеозапись первой попытки повалить ханукию правонарушитель опубликовал в Facebook 10 декабря. Спустя несколько часов он опубликовал Извлечение из ЕРДР с информацией о том, что против него открыто уголовное дело по ч. 1 статьи 296 УК Украины (Хулиганство).

11 декабря около 11:30 Андрей Рачок предпринял ещё одну попытку перевернуть ханукию, однако, на этот раз она оказалась приварена к плитке.

Как писали «ФАКТЫ», вечером 10 декабря начался еврейский праздник Ханука, который еще называют праздником Огней. Длится праздник восемь дней и закончится в этом году вечером 18 декабря.

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