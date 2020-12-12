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Происшествия

Сильный пожар в Киеве — сгорело помещение в центре города

13:25 12 декабря 2020
пожар

В центре Киева сильный пожар — загорелось кафе на бульваре Тараса Шевченко. Заведение располагалось в пристройке к отелю «Экспресс». Пожарные уточнили, что сигнал о ЧП получили в 11.35.

пожар

За полчаса спасатели ликвидировали огонь. Кафе было пустым, потому ни жертв, ни пострадавших нет. Выгорели 40 квадратных метров кафе, пламенем закопчена наружная стена отеля.

Причина пожара выясняется. К возгоранию могло привести короткое замыкание или неосторожность персонала. Масштабным пожар стал из-за того, что внутри в кафе в изобилии присутствовали легковоспламеняющиеся материалы.

Фото ГУ ДСНС в Києві/Facebook

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