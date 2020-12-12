Новая трагедия в Днепре: при падении строительного крана погиб человек

В Днепре, где ранее в заброшенном здании мужчину убила бетонная плита, произошло новое ЧП. На территории строительной площадки в районе улицы Березинской строительный кран упал на бетономешалку MAN. В кабине последней находился водитель, сообщает Информатор Днепр.

Причина падения крана еще устанавливается.

Водителя зажало в салоне, а его травмы оказались несовместимыми с жизнью. Чтобы извлечь тело пострадавшего, пришлось ждать подъемный кран, так как без него поднять рухнувшую конструкцию оказалось невозможно.

Опубликованы фото с места происшествия.

Напомним, в конце октября инцидент со строительным краном произошел и в Киеве, в районе метро «Позняки». Стрела того автокрана упала на припаркованный автомобиль Mitsubishi, однако в нем людей не оказалось.



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