Страшная смерть в огне: две женщины погибли во время пожара под Херсоном

На Херсонщине утром 12 декабря горела квартира в селе Казацком Бериславского района — языки пламени вырывались из окон квартиры на втором этаже жилой многоэтажки.

Как сообщили в областном управлении ГСЧС, звонок о возгорании поступил спасателям в 7:04, тут же на место были отправлены 2 единицы техники и 8 человек личного состава. Дежурный караул сразу же приступил к эвакуации людей с верхних этажей. Всего было эвакуировано 15 человек.

Локализовать пожар удалось в 08:18, полностью ликвидировать — спустя один час.

Войдя в горевшую квартиру, спасатели обнаружили там тела двух погибших женщин: 67-летней хозяйки квартиры и ее 70-летней знакомой.

«Тело одной из них лежало у выхода — вероятно, погибшая из последних сил пыталась выбраться из квартиры, ставшей для нее ловушкой. Но так и не успела», — рассказал журналистам ресурса Новый день начальник Главного управления ГСЧС Херсонщины, полковник Сергей Черный.

По предварительным данным, причиной возгорания стала неосторожность при курении. По словам соседей погибшей, накануне в ее квартире что-то шумно праздновали.

Спасателям пришлось работать в условиях крайнего задымления

Напомним, в середине ноября в Днепропетровской области при пожаре сгорели заживо трое детей, младшему из которых был всего лишь 1 год. Мамы в момент возгорания дома не оказалось — она отлучилась в магазин.

Фото Главного управления ГСЧС в Херсонской области

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