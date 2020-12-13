На Львовщине пытались сжечь участковый пункт полиции

На Львовщине вечером 12 декабря пытались сжечь участковый пункт полиции в городе Новояворовск. Злоумышленник разбил окно и бросил внутрь дымовую шашку.

Как сообщили в управлении Национальной полиции Львовской области, возникший огонь частично повредил одно из окон и подоконники здания. Тем не менее, поскольку участковый пункт был закрыт, пострадавших в результате возгорания нет.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа Яворивского отдела полиции, которая в течение получаса установило личность причастного к совершению преступления. Им оказался 27-летний местный житель, он уже задержан.

Уголовное производство начато по статье «Умышленное уничтожение или повреждение имущества» Уголовного кодекса. Меру пресечения поджигателю изберет суд.

Напомним, минувшим летом во Львове подожгли известную кофейную фабрику «Галка».

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