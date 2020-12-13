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Происшествия

Страшная смерть на заборе: женщина застряла в металлическом ограждении и погибла

19:53 13 декабря 2020
женщина на заборе

В башкирской деревне Дема женщина, застрявшая в заборе вниз головой, провела в таком положении всю ночь и замерзла насмерть, сообщает UFA1.RU. Тело обнаружили утром 13 декабря.

Местные жители рассказали следователям, что на улице было темно и женщину никто не увидел.

Башкирские правоохранители проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Предварительно, признаков криминального характера не установлено. Женщина просто замерзла.

Похожий случай произошел в Лунинецком районе Беларуси. В деревне Дворец 41-летний местный житель, выпив лишнего, возвращался домой. Каким-то образом он просунул голову между штакетником и не смог вытащить ее обратно. Мужчина скончался от механической асфиксии.

Ранее «ФАКТЫ» писали о неординарном ДТП в Черновцах, когда на заборе оказался BMW. Перед тем, как оказаться на ограде, автомобиль пронесся на высокой скорости, сбил оказавшийся на пути светофор, не вписался в поворот и повис на бетонном заборе.

Фото UFA1.RU

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