Страшная смерть на заборе: женщина застряла в металлическом ограждении и погибла
В башкирской деревне Дема женщина, застрявшая в заборе вниз головой, провела в таком положении всю ночь и замерзла насмерть, сообщает UFA1.RU. Тело обнаружили утром 13 декабря.
Местные жители рассказали следователям, что на улице было темно и женщину никто не увидел.
Башкирские правоохранители проводят осмотр места происшествия, опрашивают очевидцев, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Предварительно, признаков криминального характера не установлено. Женщина просто замерзла.
Похожий случай произошел в Лунинецком районе Беларуси. В деревне Дворец 41-летний местный житель, выпив лишнего, возвращался домой. Каким-то образом он просунул голову между штакетником и не смог вытащить ее обратно. Мужчина скончался от механической асфиксии.
Ранее «ФАКТЫ» писали о неординарном ДТП в Черновцах, когда на заборе оказался BMW. Перед тем, как оказаться на ограде, автомобиль пронесся на высокой скорости, сбил оказавшийся на пути светофор, не вписался в поворот и повис на бетонном заборе.
Фото UFA1.RU1052
Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter