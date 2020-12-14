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Происшествия

Скандал вокруг драки с полицией произошел на Русановке в Киеве

10:47 14 декабря 2020
люди

В Киеве на Русановке произошел конфликт между полицейскими и мужчиной, который переходил улицу и громко нецензурно выражался.

Инцидент произошел на перекрестке Русановского бульвара и улицы Шамо, сообщает «ДТП Киев» в своем Telegram-канале.

Когда полицейские остановили нарушителя ПДД, проходивший мимо парень в их адрес сказал несколько ругательных слов.

Один из полицейских применил физическую силу и прохожий оказался в луже. Парень попытался оказать максимальное сопротивление копу.

На помощь полиции приехали еще три дополнительных патруля и родители парня. Собрались от 50 до 100 местных жителей.

В сети пишут, что если люди требуют порядка и безопасности, то сами должны вести себя соответственно и соблюдать закон, а не критиковать любые меры, направленные на обеспечение порядка.

«ФАКТЫ» писали о том, что в российском Красноярске суд арестовал на 10 суток активистку, оставившую в сети нелицеприятный комментарий по поводу действий украинской полиции. Принимая решение, суд сослался на экспертизу, авторы которой признали «ментов» социальной группой.

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