«Голова ребенка исчезла в ледяной воде, когда мы уже были рядом»: подробности ЧП в Полтаве

10 декабря две 12-летние школьницы решили проверить на прочность лед на большом пруду между Половками и Садами-1 в Полтаве. Возможно, к «подвигу» их побудили любители зимней рыбалки, которые сидели у лунок недалеко от берега на соседнем, меньшем, водоеме. Поскольку родители девочек категорически запрещают журналистам общаться с ними, то узнать точно, почему дети оказались на тонком льду посреди пруда, не удалось.

Зато корреспонденту «ФАКТОВ» представилась возможность пообщаться с одним из спасителей подростков — 21-летним студентом первого курса Полтавского государственного педагогического университета, будущим культурологом Даниилом Дзябенко. Вот что он рассказал:

— В тот четверг после обеда я приехал к своему товарищу Андрея Кулю, который живет неподалеку прудов. Мы прогулялись по берегу и уже собирались расходиться, когда услышали детские крики: «Помогите, спасите!». Сначала приняли их за шалости, но тут раздался мужской голос: «Держитесь!» — и мы повернули назад, поняв, что случилась беда.

Ту сотню метров, которая отделяла их от проруби посреди пруда, где барахтались две девочки, юноши не прошли, а пробежали.

— Лед провалился под ними на расстоянии 15−20 метров от берега, — вспоминает Даниил. — А глубина там, насколько мне известно, не менее трех метров. У одной из девочек была паника: она отчаянно размахивала руками, намокшая одежда тянула ее на дно. Другую держала на поверхности красная куртка, словно спасательный круг. Моментально оценив ситуацию, мы с Андреем бросились к ним. И где-то посередине между берегом и прорубью под нами тоже начал трещать лед. Его толщина была сантиметров 10. Стало страшно. Сразу вспомнились правила поведения на тонком льду. Поэтому, чтобы не оказаться в ледяной купели, легли на животы и стали пробираться вперед ползком. Я — первый, Андрей — следом, страхуя меня на расстоянии двух метров. Его девушка тем временем, оставшись на суше, звонила в службу спасения и на станцию скорой помощи.

К счастью, рядом оказался еще один спасатель — тот самый мужчина, который просил девочек держаться. Свидетели рассказывают, что он бежал от девятиэтажного дома на улице Огнивский, как спринтер. Пока бежал, успел подобрать на земле длинную, метра два с половиной, палку.

— «Спринтер» оказался человеком почтенного возраста, — улыбается студент Даниил. — Дедушка бросил мне палку и схватил меня за ногу, чтобы легче было вытаскивать тонущих. Мы почти вплотную приблизились к проруби. Девочка в красной куртке без проблем схватилась за протянутую мной палку и уже через мгновение была на твердом льду. Мы приказали ей ползти в сторону берега. А другая, в шапочке, младше на вид, не в состоянии была держаться за лед, теряла последние силы и едва не утонула на наших глазах.

В какой-то момент голова в шапочке почти исчезла в ледяной воде, и в это время Даниил схватил своими сильными руками девочку за руку. Она не могла самостоятельно даже пошевелиться, не то что говорить.

На берег извлекли несчастную, как в той сказке про репку: к случайным спасателям присоединился еще и профессиональный — водитель оперативно-штабного автомобиля управления ГСЧС Юрий Жорняк, который во внеслужебное время находился неподалеку от места происшествия. В багажнике его авто была веревка.

— Пока отползали назад, дедушка рассказал, что увидел, как девочки провалились под лед, из своей квартиры на девятом этаже и сразу же бросился на помощь, — рассказывает дальше Даниил Дзябенко. — Кто он, мы не знаем. Было не до выяснения личностей. Все были мокрые, а на улице ледяной ветер. Собравшиеся посмотреть на происшествие завернули девочек в свою одежду, а мы разошлись по домам переодеваться. Позже я узнал, что школьница, едва не ушедшая под лед, приехала к подружке в Сады-1, как и я к своему другу, из района института связи…

По мнению Даниила Дзябенко, на то, чтобы спасти жизни детей, у него с 20-летнем Андреем Кулем, студентом Харьковского национального университета им. В. Н. Каразина, ушло минуты три. Говорит, еще бы секунд 40 — и одной из школьниц, возможно, не удалось бы помочь.

Тонкий лед таит большую опасность

Как отметил начальник отдела информации и коммуникаций с общественностью Главного управления ГСЧС в Полтавской области Виталий Шкаревский, о мужественном поступке двух студентов стало известно благодаря тому, что девушка Андрея распространила информацию об этом в социальных сетях, указав их фамилии. И отмечает, что ребята сделали все правильно, действуя в экстремальной ситуации. Ведомство будет номинировать их на «Героя-спасателя года».

12-летние школьницы с признаками общего переохлаждения были госпитализированы в больницу.

Между тем, сообщил Виталий Шкаревский, в тот же день, 10 декабря, под лед на водоемах в Миргородском и Полтавском районах провалились два рыбака. К сожалению, оба случая закончились трагически.

Спасатели напоминают: выходить на лед можно только при устойчивой морозной погоде;

запрещается выходить на лед, толщина и прочность которого вам неизвестны;

переходить водоемы нужно в специально обозначенных и оборудованных для этого местах;

запрещается спускаться на лыжах с крутого берега на непроверенный на прочность и толщину лед;

запрещается собираться на льду большими группами в одном месте;

нельзя выходить на лед: в месте соединения рек; в случае быстрого течения реки в этом месте; при наличии вмерзших в лед досок, палок и других предметов; в случае различной окраски льда; во время сильного перепада температур и потепления.

Ранее «ФАКТЫ» рассказывали, как в Черкассах 13-летний подросток помог спасателям вытащить из ледяной воды двух восьмилетних девочек.

Фото — ГУ ГСЧС в Полтавской области

На фото в заголовке герои-спасатели Даниил Дзябенко (слева) и Андрей Куль

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