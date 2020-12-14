Украинка погибла во время селфи на товарном вагоне

Во Львове в результате поражения электрическим током погибла пятнадцатилетняя девушка. Как сообщили в областном главке полиции, девушка делала селфи на крыше товарного вагона и коснулась линии электропередач.

Тело погибшей обнаружили 14 декабря на территории товарного парка железнодорожной станции «Підзамче» на улице Богдана Хмельницкого во Львове.

Труп на путях увидел машинист поезда и вызвал карету скорой помощи.

Правоохранители установили, что погибшая — жительница областного центра. О ее исчезновении накануне сообщили родители. По их словам, девушка ушла из дома вечером 13 декабря и не вернулась.

Напомним, ранее в Одессе погиб юноша, пытавшийся сделать селфи на крыше железнодорожного вагона. А на железнодорожном вокзале в Киеве погиб мужчина, который взобрался на железнодорожный вагон.

Фото facebook.com/MVS.LVIV/

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