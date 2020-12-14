27.88 / 28.12 33.66 / 34.08
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Мужчина напал на журналистку, поскользнулся и упал в сюжете про гололед в Киеве

13:28 14 декабря 2020
Гололед

Поучительный случай произошел со столичной журналисткой, которая «инспектировала» качество уборки территории возле киосков — на нее набросился мужчина, однако не удержался на скользкой дороге и упал в лужу

Как сообщает «Kyiv Live», на съемочную группу напали во время прямого включения — журналистка Камила Мамедова вела репортаж с территории, прилегающей к столичной станции метро «Выдубичи», где всегда много пассажиров и немало торговых киосков.

Так, журналистка рассказывала, что предпринимателей обязали посыпать песком территорию вокруг их киосков, и отправилась смотреть, как с этим справляются местные торговцы.

«Не вижу тут ни песка, ни соли. Зато есть мусор и окурки», — делилась впечатлениями журналистка и попыталась выяснить у работающих в киосках людях, выполняют ли они распоряжение.

Возле одного из МАФов мужчина, видимо, не довольный «инспекцией» СМИ, толкнул оператора съемочной группы, а буквально через несколько секунд поскользнулся и рухнул в лужу — все это происходило в прямом эфире ТВ.

Ранее небывалую популярность получило трагикомичное видео, снятое на Андреевском спуске, где во время страшного гололеда девочка не могла подняться вверх по улице, постоянно падая и пытаясь передвигаться на четвереньках.

Иллюстративное фото со странички КМДА в соцсетях.

608

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Владимир Пресняков с сыном

«На самом деле у меня четверо детей»: Владимир Пресняков удивил признанием

Maruv

«Бедняга, постоянно в одних трусах»: Maruv высмеяли за однотипные наряды

Таюне

Жена Олега Винника похвасталась наградой

Леонид Кравчук

«Наберитесь мужества и ответьте»: Кравчук обратился к Порошенко

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер