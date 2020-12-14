Мужчина напал на журналистку, поскользнулся и упал в сюжете про гололед в Киеве

Поучительный случай произошел со столичной журналисткой, которая «инспектировала» качество уборки территории возле киосков — на нее набросился мужчина, однако не удержался на скользкой дороге и упал в лужу

Как сообщает «Kyiv Live», на съемочную группу напали во время прямого включения — журналистка Камила Мамедова вела репортаж с территории, прилегающей к столичной станции метро «Выдубичи», где всегда много пассажиров и немало торговых киосков.

Так, журналистка рассказывала, что предпринимателей обязали посыпать песком территорию вокруг их киосков, и отправилась смотреть, как с этим справляются местные торговцы.

«Не вижу тут ни песка, ни соли. Зато есть мусор и окурки», — делилась впечатлениями журналистка и попыталась выяснить у работающих в киосках людях, выполняют ли они распоряжение.

Возле одного из МАФов мужчина, видимо, не довольный «инспекцией» СМИ, толкнул оператора съемочной группы, а буквально через несколько секунд поскользнулся и рухнул в лужу — все это происходило в прямом эфире ТВ.

Ранее небывалую популярность получило трагикомичное видео, снятое на Андреевском спуске, где во время страшного гололеда девочка не могла подняться вверх по улице, постоянно падая и пытаясь передвигаться на четвереньках.

Иллюстративное фото со странички КМДА в соцсетях.

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