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Подростки цинично развлеклись на кладбище и похвастались этим в сети

16:27 14 декабря 2020
Подростки

В городе Геническе Херсонской области группа подростков устроила дебош на местном кладбище. Юноши записали видео, как пьяными бродят среди могил, смеются, проверяют, что лежит на надгробии, пытаются поджечь лампадку. Видео приводит жительница Геническа Алена Пигур в местной группе в соцсетях.

Видео содержит нецензурную лексику

Личности подростков вскоре были установлены. Местные жители опознали хулиганов. После этого компания записала новое видео — на этот раз с извинениями. Юноши признают, что вели себя на кладбище неподобающе, но утверждают, что ущерба не нанесли.

Впрочем, зная о прошлых подвигах героев видео, жители Геническа не верят в искренность раскаяний:

Фото Рынок Геническ Онлайн/Facebook

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