«Передавили горло гитарным грифом»: в убийстве Деревянко подозревают двух чемпионов Украины

12 декабря на кладбище села Тарасовка под Киевом похоронили жестоко убитого нелюдями известного киевского музыканта Александра Деревянко — возле могил его бабушки и мамы. В этот же день в Лукьяновском СИЗО свое 32-летие отметил подозреваемый в сокрытии убийства — победитель и призер чемпионатов и кубков Украины и Киева, фитнес-тренер Андрей П. По подозрению в убийстве Александра правоохранители также задержали коллегу Андрея Дениса М. и их клиента — выпускника милицейского вуза, в последнее время специализировавшегося на торговле недвижимостью Юрия Т. Следствие считает, что убийство Деревянко было совершено почти как в американской «черной» комедии «Кровью и потом: Анаболики» — тремя бодибилдерами, заставившими похищенного бизнесмена переписать на них свое имущество. Целью убийц были две киевские квартиры музыканта, в одной из которых, на улице Ивана Мазепы у метро «Арсенальная», Александр и погиб.

Один из подозреваемых утверждает, что сам сдал убийцу полиции

Александр Деревянко хорошо известен в мире музыки. Начав играть еще в школе, в 70−80-х годах прошлого века он выступал в ВИА «Кобза», группе «Визит», работал с другими популярными ансамблями. Позже увлекся звукорежиссурой, создав студию Umbrella Records, где работал (и как звукорежиссер, и как басист и барабанщик) с украинскими, белорусскими, российскими музыкантами: Green Grey, Тиной Кароль, «Песнярами», Сергеем Крыловым, Децлом, Энвером Измайловым и другими. Несмотря на возраст (в этом году ему исполнилось 65), нередко выступал с разными группами: «Кобза-Original», «Дядя Вася»… Много работал с молодыми музыкантами, называвшими его дядей Сашей, давал уроки игры на гитаре. Многочисленные знакомые отмечают его спокойный характер, доброжелательность и чувство юмора.

Саша Деревянко в ВИА "Кобза" (верхний ряд, крайний справа). 1976 год

65-летний Деревянко давно жил сам, родных у него не было, поэтому его пропажу заметили не сразу. 21 ноября он перестал появляться в соцсетях, два его мобильных оказались вне зоны. Но, поскольку было пропущено несколько репетиций и уроков, что для Александра было необычно, через несколько дней одна из учениц заявила об этом в полицию. 27 ноября полиция проверила квартиру на улице Ивана Мазепы (там была организована и студия звукозаписи, там и жил музыкант), однако ничего подозрительного не обнаружила. В дверях торчала записка «Уехал в командировку. Звоните». А 29 ноября появилась информация, что пьяный и избитый Деревянко был доставлен «скорой» в больницу, но ушел оттуда несмотря на черепно-мозговую травму.

Александр Деревянко

Поскольку многочисленные друзья знали: Александр почти не пьет и в командировки не ездит, а работает дома, они продолжили «тормошить» полицию. Вскоре выяснилось, что информация о доставке его в больницу — ложная. 4 декабря правоохранители обнаружили начавшее разлагаться тело Деревянко — в одном из гаражей кооператива «Прометей» в Борисполе. Этот гараж с полгода арендует Юрий Т., которого вместе с Денисом М. задержали в тот же день. При обыске их жилья и автомобилей были изъяты два пистолета, одежда и обувь со следами, похожими на кровь. Вскоре был задержан и Андрей П.

Задержание одного из подозреваемых

По версии следствия, они решили завладеть квартирами музыканта. (Каким образом им стало известно о жилье Деревянко, следствие пока не разглашает.) 22 ноября Юрий и Денис пришли на занятия, избили пожилого учителя и задушили его, передавив горло гитарным грифом. После чего вынесли из квартиры и вывезли на автомобиле тело, замотанное в одеяло, картон и целлофановые пакеты. Труп положили в арендованный Юрием гараж. В подвале гаража они планировали забетонировать тело, сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе прокуратуры Киева.

Тело музыканта убийцы спрятали в гараже (фото kyiv.npu.gov.ua)

Преступники забрали с собой найденные деньги, а также документы жертвы и документы на две его квартиры, с помощью которых они впоследствии собирались продать недвижимость. Помогал перевозить тело Андрей, который также забрал в квартире четыре электрогитары. Правоохранители считают, что у задержанных могли быть и другие подельники. 24 ноября, когда Александр Деревянко был уже мертв, в его квартире на Ивана Мазепы кто-то был (соседи слышали доносившуюся оттуда музыку), в то время как сами подозреваемые, предположительно, находились далеко.

Найденные при обыске гитары (фото kyiv.npu.gov.ua)

По информации источника «ФАКТОВ», следствие рассматривает версию, что сначала убийство Деревянко планировалось в другом месте. Некоторое время назад с ним познакомилась девушка, приехавшая в Киев с оккупированной территории. Якобы ее «подвели» к нему, надеясь, что та сможет заманить увлеченного мужчину в ловушку. А после убийства его исчезновение и последующую продажу квартир — по подделанному поручению — можно будет объяснить отъездом в так называемую «ЛНР». Однако Александр не повелся. Тогда злоумышленники познакомились с ним под предлогом обучения игры на гитаре. И, спланировав убийство, всё так же собирались инсценировать отъезд в «ЛНР». Гитары из квартиры забирали, чтобы создать видимость этого отъезда. Две из них, кстати, были дешевыми инструментами, а самую дорогую гитару, которую музыкант ни за что не бросил бы в случае переезда, вообще не взяли. Также подозреваемые не учли патриотическую позицию Деревянко: никто из его знакомых не поверил бы, что тот может уехать к сепарам.

Впрочем, все трое арестованных не согласны с версией правоохранителей. Так, Юрий Т. утверждает, что 22 ноября ему позвонил Денис М., попросив помочь перевезти вещи. Поднявшись в квартиру на Ивана Мазепы, он увидел труп и хотел отказаться, но товарищ заявил, что в случае отказа тот «ляжет рядом» с убитым. Испугавшись, он помогал Денису, прятал тело в арендованном гараже, но в конце концов 3 ноября пришел в полицию и сообщил о случившемся. И именно благодаря его явке с повинной преступление было раскрыто. Раньше обратиться к правоохранителям якобы не мог, поскольку к нему были приставлены люди Дениса.

Следствие пока не подтверждает явку Т. с повинной. Зато почти такими же словами объясняет свое участие Андрей П., помогавший выносить тело. Он также говорит, что подъехал по просьбе М. помочь, думая просто перевезти каике-то вещи. И согласился перевозить тело только из-за давления Дениса, угрожавшего ему ножом и обещавшего, что П. «ляжет рядом», если не будет выполнять указания. Поэтому он согласился спрятать у себя дома несколько гитар и запачканную одежду подельника.

Обыск у Андрея П. (фото kyiv.npu.gov.ua)

Сам М. утверждает, что он никого не убивал, а кто убил Деревянко — не знает. Его адвокат надеется, что ряд экспертиз и другие доказательства (местоположение мобильных телефонов подозреваемых и анализ звонков с них, следы ДНК на трупе и в квартире, записи камер видеонаблюдения и т. д. ) помогут подтвердить невиновность подзащитного.

Не исключено, что Александр Деревянко должен был стать первой в цепи жертвой банды «черных риелторов»

Все подозреваемые приехали в Киев из разных областей. И вместе их свели фитнес и бодибилдинг. Так, 32-летний Андрей П. лет шесть назад переехал в столицу из Каменец-Подольского, где окончил аграрно-технический университет. Неоднократный чемпион Украины, победитель и призер нескольких турниров по бодибилдингу. Также увлекается психологией и прыжками с парашютом. В соцсетях любит постить фото с племянником, родными, демонстрировать свои мышцы, позировать с оружием. Себя характеризует как спокойного, дисциплинированного, коммуникабельного, способного к логическому мышлению и анализу. В столице он устроился в фитнес-клуб на Позняках. Девиз П. на страничке клуба: «Твоя судьба — только то, что ты сам создал».

35-летний Денис М. родом из Днепра, где жил с матерью, дедушкой и старшей сестрой. С детства занимался боксом и кикбоксингом в нескольких клубах, получив разряды кандидата в мастера спорта. Подростком неоднократно побеждал в различных турнирах по боксу и кикбоксингу, включая чемпионаты Украины. В Днепре окончил школу и университет физкультуры и спорта, получив специальность тренера-педагога. Параллельно в Киеве учился в университете КРОК, получив диплом специалиста по учету и аудиту. Увлекся бодибилдингом, работал в родном городе помощником и тренером по боксу и бодибилдингу в нескольких клубах. В 2013 году зарегистрировал фирму по продаже одежды и обуви, которая вскоре была ликвидирована по решению суда — как не подававшая налоговую отчетность.

Денис М. (Фото Facebook)

Вскоре М. перебрался в Киев, где работал официантом в ночном клубе, фитнес-директором и тренером в нескольких залах, пока не устроился в клуб на Позняках, где уже работал Андрей. Занимал призовые места в турнирах по бодибилдингу. В личной анкете отмечал свою коммуникабельность, доброжелательность, ответственность. Девизом избрал «Не ожидай большего, если делаешь мало». Впрочем, в соцсетях сейчас обсуждается другой его девиз — из аккаунта «Вконтакте»: «Если любишь — отпусти на волю. Не вернется — отследи и убей».

Возможно, этот девиз уже срабатывал раньше: в прошлом году полиция выезжала на вызов, поскольку гражданская жена М. обвинила его в нападении. Также полный тезка Дениса фигурирует в нескольких материалах правоохранителей о нанесении телесных повреждений и ограблении.

Знакомые М. в соцсетях отмечают, что благожелательный и уравновешенный с клиентами в зале, в последнее время он стал вспыльчивым и агрессивным. Так, занимающийся в клубе сотрудник полиции отметил, что всегда приветливый в зале М. агрессивно пообещал исправить «косоглазие» этого же полицейского, когда тот во время выполнения служебных обязанностей попросил Дениса переставить неправильно припаркованный автомобиль.

Не исключено, что к этому (а также к многократной смене мест работы в последние четыре года) привели наркотики или вещества для увеличения мышечной массы. По крайней мере, по данным Obozrevatel, в начале этого года он потерял сознание в Деснянском районе и врачи «скорой» обнаружили у него пакет с белым веществом, которое передали правоохранителям. А 20 ноября его с пакетом белого вещества задерживали в Оболонском районе Киева. После чего он был уволен с последнего места работы.

Выпускник следственного факультета Луганского университета внутренних дел Юрий Т. в Киев перебрался пару лет назад. Зарегистрировался как физлицо-предприниматель в сфере недвижимости и права, однако в прошлом году этот статус был прекращен. Адрес его регистрации был недалеко от клуба, где работали Денис и Андрей. И в этот клуб Юрий постоянно ходил «качаться», а также оказывал ему юридические услуги.

Юрий Т. (фото Facebook)

В прошлом году Юрий, по некоторым данным, приобрел таунхаус в Борисполе, после чего арендовал гараж в «Прометее». В этом кооперативе также видели и Дениса на его BMW X5.

Кстати, в настоящее время Рубежанский городской суд рассматривает (уже год) дело о ДТП с двумя потерпевшими. В июле прошлого года Юрий на своем Mercedes S 550 столкнулся с «жигулями» местного жителя, в котором тот ехал с малолетней дочерью. Мужчина и девочка получили травмы средней тяжести. Потерпевшие заявили, что Т. продает квартиру и автомобиль, чтобы избежать ареста этого имущества для обеспечения гражданских исков, однако суд отказался его арестовать.

По информации Obozrevatel, летом этого года в полицию поступило заявление на Т. Якобы Юрий взял 100 тысяч долларов у бизнесмена, с которым познакомился в фитнес-клубе, для оформления сделки с земельным участком. Однако сделка не состоялась, а деньги тот не вернул — несмотря на то, что Т. был пойман людьми обманутого бизнесмена в Полтавской области и пообещал им рассчитаться. Кстати, вскоре после этого заявления Юрий и Андрей отметились в киевском ресторане Gastro Teatro.

Не исключено, что Александра Деревянко убили именно для того, чтобы с помощью его имущества рассчитаться с долгом Юрия Т. Следствие пока не разглашает информацию, кто был инициатором этого преступления: организовал ли его Т. или же Юрия подставили, чтобы использовать его связи в риелторских и юридических кругах для реализации квартир «дяди Саши», а также возможных последующих жертв банды «черных риелторов».

Одна из последних записей Александра Деревянко (бас, барабаны, аранжировка), гимн парамедикам

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