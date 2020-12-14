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Происшествия

Киберполиция предупреждает: к выплатам предпринимателям подключились мошенники

18:34 14 декабря 2020
деньги

Украинские физлица-предприниматели наконец получили возможность зарегистрироваться для получения карантинных выплат. С начала регистрации прошло несколько часов, а киберполиция уже столкнулась с попытками мошенников нажиться на новой инициативе.

По данным киберполиции, аферисты активизировались еще в начале декабря, когда было впервые объявлено о грядущей выплате компенсаций ФОПам. Мошенники создали интернет-страницы, имитирующие сайты государственных органов. Там представителям малого бизнеса предлагают ввести персональные данные и номер банковской карты (якобы для зачисления денег). Кроме того, мошенники просят заранее оплатить услуги юриста или внести некую сумму за оформление электронной подписи, прохождение идентификации.

Пострадавшие, а их уже больше 100 человек, рассказывают, что на свой псевдосайт мошенники зазывают психологически грамотно. Сначала в интернете распространяется рекламное видео с Владимиром Зеленским, обещающим выплаты. Под роликом обязательно есть ссылка на ресурс, созданный махинаторами. Не попались на удочку лишь те зрители, кто изначально не привык ходить по сомнительным ссылкам и пользуется информацией с официальных источников.

Тем, кто был обманут мошенниками и оставил личные данные на сомнительном сайте, киберполицейские советуют немедленно заблокировать банковскую карту и обратиться в правоохранительные органы.

Напомним, «ФАКТЫ» выяснили, что «карантинную» помощь получат не все ФОПы. Чтобы претендовать на выплаты, необходимо соответствовать целому списку требований.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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