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Происшествия

Под Хмельницком полиция три часа уговаривала сдаться вооруженного мужчину, но не уговорила

18:50 14 декабря 2020
На месте задержания

В воскресенье, 13 декабря, в Хмельницкой области бойцы спецподразделения КОРД и полиции особого назначения без единого выстрела разоружили и задержали мужчину, который угрожал застрелить медиков скорой помощи. Об этом сообщает пресс-служба МВД.

В селе Богдановцы Деражнянского района мать вызвала скорую помощь своему 39-летнему сыну, у которого были проблемы со здоровьем. Но он встретил медиков с ружьем в руках. На место прибыли бойцы КОРДа и полиция.

Мужчина сделал около 20 хаотических выстрелов в сторону правоохранителей из гладкоствольного и пневматического ружей. Но силовики задержали «стрелка» без применения оружия и спецсредств.

Мужчине будут назначены экспертизы, в том числе амбулаторно-психиатрическая.

Ранее в Одессе на фельдшера напала группа молодых людей.

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