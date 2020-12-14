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Происшествия

Хулиган с топором надругался над памятником Иоанну Павлу II под Львовом

19:33 14 декабря 2020
памятник

В городе Дрогобыче Львовской области мужчина с топором набросился на памятник Иоанну Павлу II. Монумент был поврежден — злоумышленнику удалось отбить пальцы каменному Папе Римскому.

хулиган

Как сообщает управление полиции охраны, вандала задержали. Им оказался 40-летний местный житель. Неадекватного гражданина часто видели в городе в экстравагантном наряде, в противогазе и с топором на плече. Местные жители подозревали, что мужчина страдает душевным расстройством.

После расправы над памятником вандал еще некоторое время бродил по улицам. Там его и задержала полиция. Расследуется дело о хулиганстве (ст. 296 УК Украины).

Фото guard.np.Lviv/Facebook

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