Забирали даже колбасу и конфеты: в аэропорту Херсона орудовала шайка воров-грузчиков

В аэропорту Херсона разоблачили грузчиков, промышлявших кражами ценных вещей из багажа пассажиров. Как сообщает херсонский сайт «Новый день», воров прежде всего интересовала электроника — ноутбуки, планшеты, мобильные телефоны. Но колбасой и конфетами злоумышленники также не брезговали. Все ценное грузчики прятали в специальных карманах одежды, выносили из аэропорта, а потом перепродавали.

Воров решили ловить «на живца» и задержали, когда те вытащили из багажа планшет и тестер. При обыске у злоумышленников нашли много похищенной электроники, которую воры не успели сбыть с рук. Теперь эти вещи вернут пассажирам.

Во избежание новых багажных краж руководство аэропорта планирует сделать воров известными. После того, как будет вынесен приговор грузчикам, их портреты собираются развесить в аэропорту с соответствующими комментариями.

Напомним, ранее похожую шайку воров разоблачили в аэропорту Борисполь. Сотрудники аэропорта, не стесняясь камер, рылись в багаже пассажиров.



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