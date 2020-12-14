Порноскандал во "Львовской политехнике" получил продолжение

Преподавателя «Львовской политехники», героя недавнего порноскандала, отстранили от работы. Об этом рассказала в Facebook студентка «Львовской политехники» Ирина Чайкина. Ориентировочно математик будет отсутствовать в вузе до конца недели, пока не закончится внутреннее расследование. Параллельно следственные действия ведет районное управление полиции Львова.

Математика обвиняют в том, что в его контрольную работу студентам были вставлены порнографические изображения. Сам преподаватель оправдывался, что это не порнография, а специальная «японская методика расслабления».

В вузе работает специальная комиссия, которой предстоит дать заключение: насколько уместны и правомерны в контрольной работе откровенные картинки. Эта же комиссия примет решение о дальнейшей судьбе преподавателя математики.

Тем временем в вузе среди нынешних студентов и выпускников ведется сбор подписей в защиту преподавателя. В поддержку математика высказались почти четыре сотни человек, подписные листы будут переданы руководству «Львовской политехники».

Фото Львівська політехніка/Facebook

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