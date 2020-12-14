Ледяной дождь в Харькове: троллейбусы уже остановились, трамваи готовятся

В Харькове из-за непогоды заблокировано движение городского транспорта. Ледяной дождь в течение последних двух дней вывел из строя контактные провода, остановились троллейбусы на восьми маршрутах (№ 2а, 2б, 12, 17, 18, 6, 11, 27). Об этом сообщил представитель Харьковского горсовета Юрий Сидоренко.

Кроме троллейбусов, в ближайшее время могут прекратить хождение трамваи — ледяной дождь не прекращается, а транспортники не могут прочистить контактные сети. Трамваи выйдут на маршруты, только если ночью прекратятся осадки.

Сложно приходится и пешеходам — улицы в Харькове превратились в катки.

Напомним, синоптики прогнозируют, что 15 декабря в Харькове вновь вероятен мокрый снег, дождь или ледяной дождь.

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