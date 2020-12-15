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Нардепа Третьякову поймали на неэтичном поведении в Раде

10:46 15 декабря 2020
Галина Третьякова

Глава комитета Верховной Рады по вопросам социальной политики из фракции «Слуга народа» Галина Третьякова попала в кадр в тот момент, когда она присела на стол в сессионном зале парламента.

Автор фотографии — Ян Доброносов — так прокомментировал свое фото: «А мне в школе запрещали сидеть на рабочем месте». Фото Третьяковой он выложил на своей страничке в социальных сетях.

Ранее Галина Третьякова уже попадала в кадр фотокорреспонденту — это произошло во время выступления в Верховной Раде президента Украины Владимира Зеленского. Тогда «слуга народа» Третьякова, сидящая прямо перед трибуной, активно кивала головой, когда Зеленский говорил о выплатах пенсионерам, а потом бурно аплодировала. «Когда согласен с президентом, с каждым словом», — таким комментарием сопроводил Доброносов короткий ролик, снятый им во время выступления президента.

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