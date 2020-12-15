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Происшествия

На Майдане случилась потасовка с протестующими, полиция применила газ

13:49 15 декабря 2020
На Майдане

Во вторник, 15 декабря, в ходе акции протеста, которую на Майдане Независимости в Киеве проводят предприниматели, произошли столкновения с правоохранителями. Об этом сообщает Telegram-канал Pavlovsky News.

Лидер «SaveФОП» Сергей Доротич заявил о намерении протестующих разбить палатки на Майдане и направился к автомобилю. Правоохранители попытались препятствовать участникам акции. Полицейские отняли у протестующих несколько палаток и выбросили их за забор.

После этого началась драка участников акции с правоохранителями. В результате полиция распылила газ.

Противостояние на Майдане продолжается.

Ранее сообщалось, что предпринимателей не удовлетворило компромиссное решение Верховной Рады. Они требуют отмены кассовых аппаратов для ряда категорий малого бизнеса, а также снятия ограничений на работу во время жесткого карантина.

Фото: скриншот видео

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