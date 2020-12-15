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Происшествия

В Киеве в разгар «налогового майдана» закрыли центральные станции метро

15:37 15 декабря 2020
Метро
Инф. «ФАКТОВ»

Во вторник, 15 декабря, в центре Киев закрыли две станции метро — это произошло во время акции предпринимателей на Майдане Независимости. О закрытии пресс-служба КП «Киевский метрополитен» сообщила в своем Facebook.

«Станции „Крещатик“, „Майдан Независимости“ и пересадка закрыты на вход и выход. Поступил анонимный звонок о минировании!», — говорится в сообщении.

Отмечается, что сейчас идет проверка достоверности полученной информации.

При этом в комментариях пользователи выражают сомнения в том, что именно звонок о минировании стал настоящей причиной закрытия станций.

Ранее сообщалось, что во время акции протеста, которую предприниматели проводят на Майдане Независимости в Киеве, произошли столкновения с полицией — правоохранители применили слезоточивый газ и светошумовые гранаты.

Фото Сергея ТУШИНСКОГО, «ФАКТЫ»

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