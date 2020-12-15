27.71 / 27.94 33.50 / 33.90
Киев: +1
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

На проблемном Шулявском мосту в Киеве транспортный коллапс из-за упавших столбов

15:38 15 декабря 2020
мост

В Киеве на Шулявском путепроводе, где все еще продолжаются строительные работы, упали сразу три электроопоры. Как сообщает «Киев Оперативный», повреждены несколько автомобилей, которым не повезло оказаться рядом с местом аварии. Киевгорсвет уже приступил к восстановительным работам.

Некоторые водители спаслись чудом, вовремя затормозив.

Фотографии с места событий приводит dtp.kiev.ua.

мост

Уже стала известна причина падения столбов — проблема оказалась в некачественных креплениях. Но окончательное заключение должна вынести полиция после расследования.

Пробка на Шулявском мосту разрослась в обе стороны. Сейчас заторы наблюдаются по всему промежутку от метро «Дорогожичи» до проблемного путепровода и дальше до Севастопольской площади. Троллейбусы, которые должны были следовать через метро «Шулявская» (№ 22, 27, 30, 42), едут по сокращенному маршруту (до Индустриального путепровода, а в обратную сторону — до ул. Дегтяревской).

карта

Напомним, Шулявский путепровод был закрыт для транспорта в марте 2019 года, после того как конструкции были признаны аварийными. В конце 2019 года мост открыли для проезда, но продолжаются работы по строительству транспортной развязки.

630

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
екатерина марченко

Невестка Оксаны Марченко покрасовалась в полупрозрачном свадебном платье

Назар Грабар

Второму ребенку Лободы «нашли настоящего отца»

Садальский рассказал о позоре на прощании с Гафтом

Садальский рассказал о позоре на прощании с Гафтом

Владимир Пресняков с сыном

«На самом деле у меня четверо детей»: Владимир Пресняков удивил признанием

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер