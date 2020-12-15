На проблемном Шулявском мосту в Киеве транспортный коллапс из-за упавших столбов
В Киеве на Шулявском путепроводе, где все еще продолжаются строительные работы, упали сразу три электроопоры. Как сообщает «Киев Оперативный», повреждены несколько автомобилей, которым не повезло оказаться рядом с местом аварии. Киевгорсвет уже приступил к восстановительным работам.
Некоторые водители спаслись чудом, вовремя затормозив.
Фотографии с места событий приводит dtp.kiev.ua.
Уже стала известна причина падения столбов — проблема оказалась в некачественных креплениях. Но окончательное заключение должна вынести полиция после расследования.
Пробка на Шулявском мосту разрослась в обе стороны. Сейчас заторы наблюдаются по всему промежутку от метро «Дорогожичи» до проблемного путепровода и дальше до Севастопольской площади. Троллейбусы, которые должны были следовать через метро «Шулявская» (№ 22, 27, 30, 42), едут по сокращенному маршруту (до Индустриального путепровода, а в обратную сторону — до ул. Дегтяревской).
Напомним, Шулявский путепровод был закрыт для транспорта в марте 2019 года, после того как конструкции были признаны аварийными. В конце 2019 года мост открыли для проезда, но продолжаются работы по строительству транспортной развязки.630
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