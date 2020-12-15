Спасли сушилки для белья: в Черновцах ребенок выжил после падения с пятого этажа

В Черновцах из окна пятого этажа выпал ребенок. Как говорят в полиции, 10-летний мальчик был один в комнате и по какой-то причине не удержался на подоконнике. Спасли ребенка наружные сушилки для белья — они смягчили падение.

Мальчик остался жив, хоть и сильно пострадал. Сейчас пострадавший в тяжелом состоянии лежит в детской больнице Черновцов. Врачи говорят, что у ребенка сломана рука, есть травмы внутренних органов, в том числе произошел разрыв селезенки. Ребенок получил сильные ушибы груди и живота. Пациенту предстоит операция, а потом еще полгода реабилитации после падения.

Пока врачи занимаются юным пациентом, полиции предстоит выяснить, по каким причинам несовершеннолетний остался без присмотра взрослых. Известно, что у мальчика инвалидность, он не слышит, а говорит, используя язык жестов.

Напомним, в полиции нередко сталкиваются с падением несовершеннолетних из окон/балконов, но обычно страдают дети младшего возраста. В полиции говорят, что крайне опасным является возраст от двух до четырех лет. Дети уже достаточно взрослые, чтобы забраться на подоконник, но пока еще плохо осознают опасность высоты.

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