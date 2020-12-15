Под Одессой зверски убили женщину-таксиста

В ночь на вторник, 15 декабря, под Одессой произошло зверское убийство, жертвой которого стала женщина. Как сообщают в соцсетях, женщину — водителя такси зарезали у села Любополь Лиманского района (Красносельская ОТГ). Тело выбросили в одном из переулков. После этого автомашину угнали и подожгли ее в районе местного кладбища.

На месте ЧП работают правоохранители. В полиции пока лишь подтверждают факт происшествия и отказываются его комментировать.

Ранее в Тернополе суд вынес суровый приговор убийцам женщины-таксиста. А недавно в Новосибирске (Россия) группа подростков жестоко избила женщину — водителя такси. Избиение попало на видео.

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