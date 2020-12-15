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Происшествия

Убил не себя, а пассажира: неудачная попытка суицида стала причиной смертельного ДТП в Кривом Роге

20:26 15 декабря 2020
На месте ДТП

Неожиданные подробности выяснились о смертельном ДТП, которое в воскресенье, 13 декабря, произошло в Кривом Роге. Об этом сообщают в сюжете «Надзвичайні новини».

В Кривом Роге Mazda на огромной скорости врезалась в дерево, в результате чего погиб 35-летний пассажир, находившийся на переднем сиденье. Женщина, которая в момент аварии была на заднем сиденье, рассказала подробности происшествия. Оказывается, во время поездки водитель общался по телефону с женой — разговор закончился ссорой и заявлением мужчины, что он сейчас покончит жизнь самоубийством. После этого он направил машину в дерево.

При этом в смертельном ДТП водитель остался жив.

Напомним, жуткое смертельное ДТП произошло под Киевом — в него попали отец и сын.

Фото: скриншот видео

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