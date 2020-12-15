Центральные станции киевского метро возобновили работу после странного "минирования"
В «Киевском метрополитене» наконец отменили ограничения в работе центральных станций — «Крещатик» и «Майдан Незалежности», которые стали следствием анонимного звонка о заминировании. Как сообщили в пресс-службе подземки, он поступил около 15:00, когда предприниматели проводили массовую акцию протеста в центре Киева.
В час пик многие киевляне заподозрили, что станции закрыли умышленно, поскольку до сих пор ни один поиск взрывчатых веществ не осуществлялся так долго.
На функционирующие пересадочные станции метрополитена легла дополнительная нагрузка — переход между центральными станциями занимал около 10−15 минут. Соблюдать социальную дистанцию в этой давке было практически невозможно.
Напомним, протестующие решили остаться ночевать на Майдане.56
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