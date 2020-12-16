«Тайная и мерзкая жизнь»: журналист Цаплиенко разоблачил ГРУшника в Луганске

Журналист Андрей Цаплиенко, который ранее обнародовал подробности мощных взрывов на оккупированном Донбассе, заявил о наличии мощной разведсети РФ на территории Украины. В частности, в оккупированном Луганске с сентября 2018 года «служит» подполковник российской военной разведки Александр Сазонов. Он руководит оперативной группой российских офицеров «Луганск».

В его задачу входит проведение разведывательной деятельности в интересах Южного военного округа РФ, а зарплату Сазонов получает в Центральном аппарате Главного управления Генштаба ВС РФ в Москве.

В начале 2019 года российский офицер попал на видео во время своих развлечений в оккупированном Луганске, после чего стало известно, что подобную «разведдеятельность» со своими наложницами (они же — информаторы) он проводил с 2016 по 2018 год.

Видеоисторию коллеги печально известных ГРУшников Петрова и Баширова Цаплиенко показал в своем Telegram, подчеркнув, что именно с такими «персонажами» Кремль предлагает договариваться Киеву в рамках реализации «Минских договоренностей».

Напомним, украинский журналист заподозрил, что и отравление Виктора Ющенко в 2004 году могло быть спецоперацией ГРУ.



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