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Происшествия

В Днепре в ночном пожаре погибли трое мужчин: появилась первая версия

9:22 16 декабря 2020
На пожаре

В Днепре в ночь на 16 декабря возник пожар в одноэтажном доме по улице Николая Хвылевого в Новокодацком районе. Звонок о возгорании спасатели получили в 23:15 и тут же направили на место происшествия 2 государственные пожарно-спасательные части, сообщили в Управлении ГСЧС в Днепропетовской области.

Прибыв по адресу, спасатели установили, что пожар возник внутри одноэтажного жилого дома на двух хозяев, а во время ликвидации пожара внутри выгоревшего здания были обнаружены тела трех человек.

Пока что известно, что все трое погибших — мужчины.

Огонь повредил хозяйственную постройку (деревянная пристройка к дому), деревянные перекрытия и крышу дома. Ликвидировать возгорание удалось в 01:30.

Причины его возникновения выясняются, однако в комментарии журналистам спасатели допустили, что все погибшие могут быть бездомными, которые прятались от холода в заброшенном здании.

Напомним, в конце сентября бездомные спровоцировали масштабный пожар пожара в районе Центрального рынка города Харькова.

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В Днепре в ночном пожаре погибли трое мужчин: появилась первая версия

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