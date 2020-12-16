«Гроб б/у после деда»: из Запорожья разместили странное объявление про «ожившего»

В сети активно обсуждают объявление семьи из Запорожья, выставившей на продажу бывший в употреблении… гроб, оставшийся от «ожившего деда».

Продавец в объявлении написал следующее: «Продам гроб б\у. Похоронили деда, оказался жив. Выкопали гроб, почистили. Дед был чистым, дед на ходу. Можем познакомить — расскажет детально о качестве пребывания в нем».

На «Пикабу» опубликовали скан объявления, сопроводив его комментарием: «А дед оказался крепче, чем думали. Вот такая прелесть продается на украинском OLX».

Интернет-пользователи порезвились во всю. Вот примеры наиболее рейтинговых комментариев.

Что это было — шутка или реальное предложение — сказать сложно. Однако поиск показал, что такой случай имел место. Однако на данный момент объявление, похоже, удалили.

Ранее в сеть выложили видео с «ожившим» покойником — кадры сняли на похоронах в индонезийском городе Манадо. Слышно, как священник произносит слова из Библии: «Иисус сказал в Евангелии от Иоанна: Я — воскресение и жизнь. Тот, кто верит в Меня, если и умрет — оживет». А через мгновение на видео видно, что в стеклянном окошечке покойник слабо машет рукой или же касается крышки гроба.

Иллюстративное фото с Pixabay.

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