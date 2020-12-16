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Происшествия

Изрезали шею и грудь: что известно об убийстве женщины-таксиста под Одессой

18:09 16 декабря 2020
Инесса Тютюнник

Стали известны некоторые подробности о женщине-таксисте, зверски убитой накануне под Одессой. Жертвой негодяев стала 55-летняя Инесса Тютюнник из города Южного (неподалеку от Одессы).

«Ее хорошо знали в городе, она долгое время была единственной женщиной-таксистом, отлично водила машину», — рассказали знакомые убитой.

По их словам, она всегда была улыбчивой и общительной, с ней было очень приятно и безопасно ездить. Говорят, что у такого доброго человека и врагов, недоброжелателей в принципе быть не могло. Отмечают также, что в последнее время Инесса, как правило, выходила на ночные смены.

«Возможно, именно это и послужило причиной трагедии. Попались какие-то отморозки…» — предполагают горожане.

В полиции об этом резонансном убийстве говорят неохотно. Констатируют, что, по предварительным данным, злоумышленников было двое.

«Они нанесли женщине серию колото-резаных ножевых ранений в область шеи и грудной клетки. Автомобиль угнали и сожгли в Лиманском районе Одесской области», — отмечают правоохранители.

Начаты уголовные производства по статьям «Незаконное завладение транспортным средством» (ч. 3 ст. 289), «Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества» (ч. 2 ст. 194) и «Умышленное убийство» (ч. 2 ст. 115) УК Украины.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о том, что в Тернополе суд вынес приговор убийцам женщины-таксиста.

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