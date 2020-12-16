27.73 / 27.98 33.56 / 33.98
Киев: 0
Архив
ПОИСК
СПЕЦТЕМЫ:
Последние новости
БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ  >>
Происшествия

Украинские заробитчане в Польше спасли малыша, подавившегося деталькой от конструктора

18:35 16 декабря 2020
мужчины

Трое заробитчан из Кременца Тернопольской области, которые работали в Польше, спасли шестилетнего мальчика, подавившегося деталькой конструктора Lego, сообщает ZAXID.NET.

Инцидент произошел в селе Новая Весь недалеко от Познани. Руслан Голуб, Иван Ковальский и Иван Кузьмич строили сельскую школу.

Во время работы мужчины услышали крики о помощи. Из соседнего дома выбежала женщина с маленьким ребенком на руках, который уже не дышал и начал синеть.

Мужчины пытались оказать мальчику первую помощь. Один из них держал ребенка на руках, другой за ноги, третий — за голову. Сначала они слегка постукивали ребенка по спине, потом положили его животом на колено одному из мужчин, пока он не срыгнул.

В таком состоянии мальчик находился, пока не приехала скорая помощь. Все это время ребенка вытирали снегом, чтобы он не потерял сознание.

Благодаря своевременной помощи малыш начал дышать и не умер.

В Польше украинцев назвали ангелами-хранителями и поблагодарили за спасение жизни мальчика.

«ФАКТЫ» рассказывали о спасении 7-летней девочки из Дрогобыча, которая чуть не погибла из-за металлической проволочки, которую проглотила вместе с кусочком торта.

Фото zaxid.net/news/

303

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter
    Введите вашу жалобу
Сейчас читают
Дан Балан

«Почему в моем кресле Винник?!» Дан Балан получил «топовый» ответ на вопрос

Ксения Мишина

«Мне виднее»: «холостячка» Мишина резко ответила на критику Эллерта

«Дорофееву нельзя было одеть?» Катя Осадчая взбудоражила зрителей фото с шоу «Голос країни»

«Дорофееву нельзя было одеть?» Катя Осадчая взбудоражила зрителей фото с шоу «Голос країни»

Эктор Хименес-Браво

"Чувствую себя в Британии": Эктор Хименес-Браво показал свой дом под Киевом

Следующий материал
Читайте также
Новости партнеров
Карта портала

© 1997—2020 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины

Материалы под рубриками "Официально", "Новости компаний", "На заметку потребителю", "Инициатива", "Реклама", "Пресс-релиз", "Новости отрасли" а также помеченные значком публикуются на правах рекламы и носят информационно-коммерческий характер