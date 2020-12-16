Украинские заробитчане в Польше спасли малыша, подавившегося деталькой от конструктора

Трое заробитчан из Кременца Тернопольской области, которые работали в Польше, спасли шестилетнего мальчика, подавившегося деталькой конструктора Lego, сообщает ZAXID.NET.

Инцидент произошел в селе Новая Весь недалеко от Познани. Руслан Голуб, Иван Ковальский и Иван Кузьмич строили сельскую школу.



Во время работы мужчины услышали крики о помощи. Из соседнего дома выбежала женщина с маленьким ребенком на руках, который уже не дышал и начал синеть.

Мужчины пытались оказать мальчику первую помощь. Один из них держал ребенка на руках, другой за ноги, третий — за голову. Сначала они слегка постукивали ребенка по спине, потом положили его животом на колено одному из мужчин, пока он не срыгнул.

В таком состоянии мальчик находился, пока не приехала скорая помощь. Все это время ребенка вытирали снегом, чтобы он не потерял сознание.

Благодаря своевременной помощи малыш начал дышать и не умер.

В Польше украинцев назвали ангелами-хранителями и поблагодарили за спасение жизни мальчика.

«ФАКТЫ» рассказывали о спасении 7-летней девочки из Дрогобыча, которая чуть не погибла из-за металлической проволочки, которую проглотила вместе с кусочком торта.

Фото zaxid.net/news/





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