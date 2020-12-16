Подозреваемому в убийстве ребенка 5-летнего Кирилла Тлявова продлили арест со скандалом

Полицейского, обвиняемого в гибели 5-летнего Кирилла Тлявова, оставили под стражей. Об этом в Facebook сообщила Генпрокурор Ирина Венедиктова.

Она отметила, что 16 декабря истекал срок меры пресечения для обвиняемого. Экс-полицейский проведет в СИЗО еще 60 дней.

Дело было затруднено тем, что на прошлой неделе обвиняемый был госпитализирован с коронавирусом в спецпалату Переяслав-Хмельницкой районной больницы. 14 декабря он отказался от лечения без присутствия адвоката. В понедельник, 15 декабря, оценить его состояние было невозможно из-за отказа от осмотра и его препятствования в доступе в палату.

По словам Венедиктовой, подозреваемый был доставлен в суд под конвоем. При этом во время конвоирования он сопротивлялся и отказывался добровольно перемещаться. Заседание отложили для выяснения состояния здоровья обвиняемого. Врач, осматривающий его, выявил повышенную температуру и давление.

После этого при попытке завести обвиняемого в зал суда служба судебной охраны не допустила его якобы из-за его диагноза.

Суд отказал в удовлетворении ходатайства прокурора о проведении обвиняемому принудительного повторного теста на COVID-19. Были и другие препятствия. Но несмотря на это, обвиняемый остался под стражей.

«Сейчас он находиться в спецпалате больницы, после выписки — вернется в следственный изолятор», — сообщила генпрокурор.

Напомним, 5-летнего Кирилла Тлявова смертельно ранили 31 мая 2019 года в Переяславе-Хмельницком. Рядом с местом, где играл малыш, взрослые стреляли из огнестрельного оружия по мишеням.

В причастности к убийству подозревали двоих мужчин, ранее работавших в полиции, их приятеля и несовершеннолетнего подростка.

Фото.facebook.com/VenediktovaIryna







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