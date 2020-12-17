Убийство таксистки под Одессой: юные преступники пожаловались на несработавший бизнес-план

В городе Южный Одесской области задержаны двое местных жителей, которые обоснованно подозреваются в убийстве 55-летней таксистки Инессы Тютюнник. Женщина была найдена мертвой в селе Любополь. Как стало известно «ФАКТАМ», 17-летний подросток и его 18-летний сообщник решились на жестокое преступление из-за финансовых проблем. Юные «дарования», по их словам, взяли кредиты под некий бизнес-план по открытию «комнаты разгрузки от ярости». Предполагалось, что ее посетители смогут «выпустить пар», скажем, круша топором какую-то мебель или лупя тяжелым предметом по стене…

По предварительным данным, инициатором нападения стал младший злоумышленник. Спланировав «многоходовую операцию», он привлек к ней приятеля. Друзья сели к жертве в машину, наугад назвали адрес и, когда приехали в Любополь, зарезали женщину ножами, нанеся ей 11 ранений.

Из кошелька Инессы Тютюнник забрали наличные — полторы тысячи гривен. Чтобы скрыть следы преступления, оттащили тело на обочину. А сами на автомобиле убитой приехали в пригород Одессы, где закопали ножи. Машину облили специально купленной водкой и подожгли вместе со своей окровавленной верхней одеждой и личными вещами.

Как отмечают в полиции, в отношении злоумышленников открыты дела по нескольким статьям Уголовного кодекса Украины — за умышленное убийство, поджог и угон автомобиля.



Ранее «ФАКТЫ» рассказывали об убитой женщине. Ее хорошо знали в городе, где она долгое время была единственной женщиной-таксистом.

444

Читайте нас в Telegram-канале, Facebook и Twitter