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Происшествия

Пожар произошел в киевской психбольнице

10:10 18 декабря 2020
Пожарный

Утром в пятницу, 18 декабря, в киевском психоневрологическом диспансере на Оболони возник пожар.

Как сообщают в столичном главке ГосЧС, возгорание произошло в двухэтажном здании, что на улице Юнкерова, 37.

Спасатели, прибывшие на место чрезвычайного происшествия, установили, что очаг возгорания находится на втором этаже здания в бытовом помещении.

«Благодаря слаженным действиям пожарных и персонала диспансера, были спасены шесть пациентов заведения, которые прятались под кроватями», — отмечают в чрезвычайной службе и добавляют, что всего был эвакуирован 51 человек. Пожарным удалось не допустить распространения огня на смежные помещения.

Пожар на площади 10 «квадратов» локализовали к 08:25, а в 8:37 и ликвидировали. Погибших или травмированных на пожаре не выявлено. Причину его возникновения будут устанавливать правоохранители.

Напомним, что на днях в Днепре произошло смертельное ЧП — в ночь на 16 декабря возник пожар в одноэтажном доме по улице Николая Хвылевого в Новокодацком районе. Спасатели обнаружили в здании тела троих мужчин.

Фото Главного управления ГосЧС в Киеве.

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