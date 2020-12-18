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Происшествия

Подозрение по делу крушения Ан-26 объявили командующему Воздушных сил Дроздову

14:32 18 декабря 2020
ан-26

В катастрофе военного самолета АН-26 под Чугуевым в числе прочих подозревается командующий Воздушных сил ВСУ Сергей Дроздов. Об этом было объявлено руководством Государственного бюро расследований на брифинге.

Командующему объявили о подозрении в ненадлежащем исполнении служебных обязанностей, что привело к трагедии.

Кроме того, в числе подозреваемых — командир воинской части А4104 и руководитель полетов воинской части. Они в день трагедии отвечали соответственно за составление и выполнение плана полетов.

Напомним, 25 сентября в авиакатастрофе Ан-26 под Чугуевым погибли 26 курсантов и офицеров Харьковского национального университета воздушных сил. Рассматривалось несколько версий авиакатастрофы. В первую очередь изучали вариант о технических неисправностях, на которые наложился человеческий фактор.

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