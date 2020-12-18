Взрыв газа разнес часть трехэтажного дома во Львове

Во Львове около полудня 18 декабря произошел взрыв на третьем этаже трехэтажного дома по улице Ковалевской, 3. Как сообщает пресс-служба Управления ГСЧС во Львовской области, пожара не было, однако внутри дома произошли значительные разрушения — так, была повреждена несущая фронтальная стена.

В квартире, в которой произошел взрыв, находилось два человека — мужчина пострадал больше, его пришлось выносить на носилках, а женщина смогла покинуть место взрыва самостоятельно.

Предварительно в доме проживают 19 человек, в настоящее время устанавливается место нахождения каждого из них. 10 оставшихся без крыши над головой жители дома размещены в хостелах и гостиницах.

Причиной взрыва предварительно называют неосторожное обращение с газом.

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Напомним, в июне взрыв прогремел в многоэтажке столичного микрорайона Позняки, а в октябре в пострадавшей от взрыва квартире обнаружили взрывчатку.

Фото Управления ГСЧС во Львовской области

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