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Происшествия

Случайная свидетельница предотвратила похищение парня в Киеве: полиция раскрыла детали

18:50 18 декабря 2020
Задержание

В Киеве похитили парня, но злоумышленников задержали благодаря внимательной свидетельнице. Об этом Патрульная полиция Киев сообщает в своем Facebook.

Несколько мужчин напали на парня, избили его, надели мешок на голову и затолкали в автомобиль. К счастью, момент похищения видела женщина, которая запомнила номер автомобиля и приметы злоумышленников и сразу проинформировала полицию.

В результате через несколько минут патрульные смогли найти автомобиль с указанным номером. Когда его остановили, в салоне находилось пять человек, среди них и потерпевший — он сообщил, что его везут в лес. Правоохранители обнаружили также два предмета, которые похожи на оружие.

Потерпевший заявил, что встретился с неизвестным мужчиной для продажи ему картридж с жидкостью для курения. Но его избили и затолкали в машину, где похитители заявили, что парень якобы должен им три тысячи долларов.

Ранее сообщалось, что под Киевом банда применила при ограблении особо жестокие пытки.

Фото: Нацполиция

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