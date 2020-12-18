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Происшествия

Стеклянный мост в Киеве снова треснул: в КГГА обвиняют вандалов

20:07 18 декабря 2020
Мост

В Киеве на пешеходно-велосипедном мосту на Владимирской горке появились повреждения полотна. Об этом сообщает КГГА.

Трещины обнаружили работники КП «Киевавтодормост» и оградили участок.

«Вероятная причина — вандализм. Сейчас изучаются записи с камер видеонаблюдения», — говорится в сообщении.

Издание «Сегодня» информирует, что у моста повреждено обзорное стекло на участке переправы со стороны Арки дружбы народов.

Сейчас обзорное стекло покрыто трещинами, а территория возле него закрыта для прохожих ограждающей лентой. Создается визуальное впечатление, что по стеклу нанесли мощный удар.

Как сообщалось ранее, стеклянный мост получил повреждения после того, как ребенок ударился об него головой. Напоминаем, что после атаки вандалов пришлось обновлять стеклянные элементы пешеходно-велосипедного моста.

Фото: «Сегодня»

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